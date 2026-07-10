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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Körperverletzung auf Parkplatz gesucht

Waldbröl (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Kaiserstraße kam es am Samstag (20. Juni) gegen 19:20 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen einem 42-Jährigen und einem 43-Jährigen Waldbröler. Die Polizei sucht nun eine Zeugin, die zu dem Zeitpunkt auf den Parkplatz gefahren sein soll. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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