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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Firmeneinbruch in der Hansestraße

Wipperfürth (ots)

Zwischen 17:30 Uhr am Mittwoch (8. Juli) und 06:10 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in eine Firma in der Hansestraße eingebrochen. Die Einbrecher machten sich an dem Eingangstor und an einem Fenster zu schaffen. Dann durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten unter anderem Metallschrott und einen Hartmetallschaftsfräser. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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