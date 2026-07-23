Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW Brand

Bernkastel-Kues (ots)

Am 23.07.2026 kam es gegen 10:00 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Der Motorraum eines Fahrzeugs fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Das Feuer konnte durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Fahrzeuge verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Kues sowie ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

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