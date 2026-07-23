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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Schutzplanke beschädigt

L 5, Nimsreuland (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum zwischen dem 25.06.2026 und dem 02.07.2026 auf der L5 in der Gemarkung Nimsreuland, zwischen den Einmündungen Schweißtal und Nimsreuland, eine Schutzplanke beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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