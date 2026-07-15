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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit betrunkener Fahrzeugführerin in Mülheim/Mosel

Bernkastel-Kues (ots)

Am 15.07.2026 wurde gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei welchem ein Kleinwagen im Bereich der B 53, von Andel kommend in Richtung der Brücke Mülheim, über zwei Leitpfosten fuhr. Vor Ort fanden die Beamten der PI Bernkastel-Kues den Kleinwagen vor, der nicht mehr fahrbereit war und die Einmündung nach Brauneberg versperrte. Bei der 63jährigen Fahrerin konnte Atemalkoholgeruch bemerkt werden. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von fast 2,4 Promille, weshalb noch vor Ort der Führerschein der Dame beschlagnahmt und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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