Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Irrfahrt in der Baustelle - Zeugen gesucht !

Prüm - Dausfelder Höhe (ots)

Am Dienstagabend, den 14.07.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es auf der B51, Gemarkung Dausfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer befuhr die B51 von Prüm kommend in Fahrtrichtung Stadtkyll und folgte der aktuell geänderten Verkehrsführung in der Baustelle. Im einspurigen Bereich kam dem Fahrer auf dessen Fahrspur ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem PKW entgegen, wodurch der Autofahrer nach rechts in den abgesperrten Bereich ausweichen musste und eine der dort aufgestellten Warnbaken touchierte. Dabei wurde der PKW beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

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