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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand durch Blitzeinschlag

Watzerath (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Flächenbrand in Watzerath in Kenntnis gesetzt.

Während des Unwetters kam es zu einem Blitzeinschlag in einen Baum, wodurch Teile der angrenzenden Wiese in Brand gerieten.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es lediglich zu einem geringfügigen Sachschaden kam. Im Einsatz waren die Feuerwehren Watzerath, Pronsfeld und Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
PK Pfeiffer
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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