Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand durch Blitzeinschlag

Watzerath (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Flächenbrand in Watzerath in Kenntnis gesetzt.

Während des Unwetters kam es zu einem Blitzeinschlag in einen Baum, wodurch Teile der angrenzenden Wiese in Brand gerieten.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es lediglich zu einem geringfügigen Sachschaden kam. Im Einsatz waren die Feuerwehren Watzerath, Pronsfeld und Prüm.

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