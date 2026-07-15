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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Gully

Wittlich (ots)

Am 14.07.2026 gegen 13:35 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Breslauer Straße in Wittlich.

Hier konnte schnell erkannt werden, dass ein brennender Gegenstand in einem Gully entsorgt wurde, so dass sich das dort befindliche Laub entzündet hatte.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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