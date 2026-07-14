Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: randalierende Person in Gewahrsam genommen, sogenannter "Taser" eingesetzt

Wittlich (ots)

Am 14.07.2026 gegen 15:08 Uhr kam es in der Danziger Straße in Wittlich zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer randalierenden Person.

Zuvor waren Streitigkeiten eines 38-jährigen Mannes aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seiner Ehefrau gemeldet worden.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich waren die beiden Personen getrennt worden und dem 38-jährigen Mann wurde, auf dem Bürgersteig vor dem Anwesen stehend, die Wegweisung aus der Wohnung erläutert.

Als der Mann die Wegweisung erhielt und über seine Rechte und Pflichten belehrt wurde, gab er in aggressiver Weise an, dass er dieser Verfügung keinesfalls Folge leisten werde.

Er entfernte sich wenige Meter, hob einen vor Ort aufgefundenen etwa 800 Gramm schweren Stein aus einem Steingarten auf und warf hiermit in Richtung der eingesetzten Beamten. Der Stein verfehlte die Beamtinnen und Beamten und beschädigte stattdessen zwei geparkte Fahrzeuge.

Im Anschluss ging der Mann in aggressiver Art auf die Beamten zu.

Nach mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben und die Angriffe einzustellen, wurde der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (umgangssprachlich "Taser") angedroht, in der Folge umgesetzt und die Person nach Fesselung in Gewahrsam genommen.

Jegliche weiteren Hinweise von Zeugen werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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