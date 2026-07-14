Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressenachmeldung - Streit zwischen Hundebesitzer und Fahrradfahrer: Beschuldigter ermittelt

Blankenrath (ots)

Am 13.07.2026 kam es gegen 08:45 Uhr in der Gemarkung Blankenrath, im Bereich Schwalenhof, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hundebesitzer. Als sich der Hundebesitzer im Laufe der Streitigkeiten von dem Fahrradfahrer weggedreht haben soll, soll einen Schuss gefallen sein. Der Fußgänger soll hiernach gesehen haben, wie der Radfahrer eine silberne Pistole in den Gepäckträger-Rucksack gesteckt haben soll, bevor dieser weggefahren sei.

Es wurde niemand verletzt.

Der Fahrradfahrer wurde zwischenzeitlich auf der PI Zell persönlich vorstellig. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole, die durch die Polizei sichergestellt wurde.

Es besteht demnach diesbezüglich keine Gefahr mehr.

Die Polizei Zell bedankt sich bei allen Bürgern und Bürgerinnen für die sachdienlichen Hinweise zum Vorfall.

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