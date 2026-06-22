Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Versuchter Aufbruch von Einsatzfahrzeug - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Unbekannte schlagen Mann nieder - Mann ausgeraubt

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Fulda. Am Donnerstagabend (18.06.) in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen "FD-QC 127" von einem in der Heidelsteinstraße geparkten blauen Citroen C3. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Aufbruch von Einsatzfahrzeug

Fulda. Zwischen Samstagabend (20.06.), 23 Uhr, und Sonntagfrüh (21.06.), 5 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Ludwig-Beck-Straße Zutritt zu dem Gelände einer Einsatzorganisation und versuchten hier ein Fahrzeug aufzubrechen. Durch den Aufbruchsversuch ist das Schloss beschädigt worden. Zudem wurde bei dem Fahrzeug die Abdeckung des linken Außenspiegels abgerissen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (29.05.), 0 Uhr, bis Samstag (20.06.), 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Horaser Weg und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Hünfeld. Zwischen Dienstag (01.04), gegen 21.30 Uhr, und Sonntag (21.06.), gegen 21.30 Uhr, brauchen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Tilsiter Straße ein. Die unbekannten Täter schlugen nach derzeitigen Erkenntnissen ein Kellerfenster im Garten ein und entwendeten im Inneren des Gebäudes einen Teppich. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrrad entwendet

Fulda. Zwischen Samstagabend (20.06.), 20.45 Uhr, und Sonntag (21.06.), 0 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Cube". Das Fahrzeug war zum Tatzeitraum in der Straße "Paulustor" abgestellt und an einem Straßenschild mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannte schlagen Mann nieder

Fulda. Am Samstag (20.06.), gegen 1.50 Uhr, schlugen zwei unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in der Straße "Am Stockhaus" einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Fulda mit einer Glasflasche und der Faust gegen den Kopf. Anschließend traten die Unbekannten den Mann gegen den Unterkörper und flüchteten in nicht bekannte Richtung.

Der 30-jährige wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Einer der unbekannten Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, lockige Haare, trug weiße Oberbekleidung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mann ausgeraubt

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 3.30 Uhr, rissen zwei unbekannte Täter in der Lindenstraße einen 36-jährigen aus der Gemeinde Künzell nieder und raubten ihm nach derzeitigen Erkenntnissen seine Geldbörse. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Dahlbergstraße.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, dunkle Hautfarbe, lockige Haare, trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose Täter 2: männlich, dunkle Hautfarbe, kurze Haare, dunkel gekleidet

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mann in Diskothek geschlagen

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 4.15 Uhr, schlug ein Unbekannter einem 23-Jährigen aus Fulda in der Diskothek in der Rangstraße mit der Faust in das Gesicht. Der junge Mann wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste sich zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus begeben. Wer beobachtet hat, wie der junge Mann geschlagen wurde, wird gebeten Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

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