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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 13.07.2026 gegen 10:32 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Zum Rachtiger Wald" in Wittlich. Hier kollidierte er beim rückwärtigen Rangieren mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Kia und beschädigte diesen im Bereich des Außenspiegels. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 13.07.2026, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz in Wittlich-Dorf. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Fiat und beschädigte diesen im Bereich der Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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