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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand bei Mäharbeiten

Daleiden (ots)

Am heutigen Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei Prüm über einen Flächenbrand eines Feldes in Daleiden in Kenntnis gesetzt. Im Zuge von Mäharbeiten kam es vermutlich aufgrund der aufgestauten Hitze an einem Mähdrescher zur Entfachung des Brandes, welches sich bereits über mehrere Hektar ausgebreitet hatte. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits durch die eingesetzten Feuerwehren, sowie durch umliegende Landwirte gelöscht. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Daleiden, Arzfeld, Irrhausen, Olmscheid, Waxweiler, Eschfeld und Dahnen, sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiterin: PK'in Krämer
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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