Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026, im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 12:10 Uhr kam es in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz vor der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein dort abgestellter weißer VW Polo vermutlich von einem anderen Fahrzeug an der Fahrerseite im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

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