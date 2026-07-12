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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wiesbaum (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Daun führte gegen 03:50 Uhr in der Hauptstraße in Wiesbaum eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges wurde festgestellt, dass seit dem 07.07.2026 kein Versicherungsschutz mehr für den MB Vito bestand. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, welcher durch falsche Angaben gegenüber den Beamten seine wahre Identität zu verschleiern versuchte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Auf den 25-jährigen Beschuldigten aus dem Bereich Hagen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Fahrzeugschlüssel, amtliche Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurden durch die Beamten sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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