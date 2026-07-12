Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wochenendlage der Polizei Bernkastel

Bernkastel-Kues (ots)

Freitag 10.07.2026

Am frühen Nachmittag kam es zu zwei Flächenbränden im Bereich Minheim und Lieser. Die Brände konnten durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Polizei Bernkastel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Samstag 11.07.2026

Gg. 21:02 Uhr erhielt die Polizei Bernkastel die Meldung über einen Gleitschirmspringer, der im Bereich des Startplatzes Burgen-Veldenz in einer Höhe von 15-20 Meter in einem Baum hängen würde. Der Pilot konnte unverletzt durch die Höhenrettung der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. An dem Gleitschirm entstand Sachschaden.

Sonntag 12.07.2026

Gg. 10:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 62 zwischen Kröv und Ürzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Motorradfahrer beabsichtigte zwei Fahrzeuge, die in Rtg. Ürzig fuhren, zu überholen. Hierbei übersah das vor ihm fahrende Fahrzeug, welches ebenfalls einen Überholvorgang einleitete, das überholende Motorrad. Der Fahrer musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle und kam am linken Fahrbahnrand zu Fall. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Zeitraum 12:30 Uhr bis 14:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Brauerei Kloster Machern. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW, X1, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Um 16:18 Uhr gab es mehrere Meldungen über einen Waldbrand in der Gemarkung Kinheim, oberhalb der L58. Der Brand konnte mit 125 Kräften der umliegenden Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde die L58 für den Verkehr komplett gesperrt. Die Löscharbeiten wurden durch einen Polizeihubschrauber mittels sogenanntem "Bambi Bucket" unterstützt. Eine Kraft der Feuerwehr musste mit leichten Kreislaufproblemen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz befanden sich weiter zwei Rettungswagen, zwei Streifen der Polizei Bernkastel und die Straßenmeisterei in Wittlich.

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