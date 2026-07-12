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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen ehem. Schule

Niederstadtfeld (ots)

Seit Beginn dieses Jahres kam es im Gebäude der geschlossenen Grund- und Hauptschule in der Schulstraße 1 in 54570 Niederstadtfeld durch bislang unbekannte Täter wiederholt zu diversen Sachbeschädigungen wie eingeschlagenen Fenstern und Türen. Zeugen, welche Personen in dem oben genannten Gebäude festgestellt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592-96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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