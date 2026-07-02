Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607008

Bild-Infos

Download

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Hauser Ring in Ratingen sind am Mittwoch (1. Juli 2026) in der Zeit von 17:45 Uhr bis 21:10 Uhr bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht fest. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass möglicherweise zwei Männer für die Tat verantwortlich gewesen sein könnten, die sich gegen 19:15 Uhr in dem Haus aufgehalten hatten. Diese Männer wurden von Zeugen, die dachten, es handele sich um Reinigungskräfte, wie folgt beschrieben:

- männlich - 1,60 bis 1,65 Meter groß - langes, dunkles Haar - maximal 25 Jahre alt - schwarze Kleidung - ost- bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Mittwoch (1. Juli 2026) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kleiststraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten sie im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in den Hausflur, wo sie dann den an der Wohnungstür stecken gelassenen Schlüssel nutzten, um sich Zugang in die Wohnung zu verschaffen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell