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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: eine Vielzahl an Verkehrsunfällen am 11./12.07.2026

Wittlich (ots)

Insgesamt 10 Verkehrsunfälle mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 11.07.2026 registrieren.

Bei den meisten blieb es glücklicherweise beim Sachschaden.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus der VG Wittlich-Land die Koblenzer Straße in Wittlich. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Am 12.07.2026 gegen 00:56 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Kurfürstenstraße in Wittlich. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers verbunden mit Alkoholkonsum mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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