Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 10.07.2026 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 73-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Zell mit ihrem Personenkraftwagen die Maximinstraße in Wittlich.

Hier kam sie aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Die 73-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

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