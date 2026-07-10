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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressefolgemeldung zum Verkehrsunfall auf der L1 bei Großlangenfeld

Großlangenfeld (ots)

Am 10.07.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Großlangenfeld in Fahrtrichtung Bleialf zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein PKW mit einem entgegenkommenden LKW. Die PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Prüm, die sich alleine in ihrem Wagen befand, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden Insassen des LKW erlitten einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde neben dem Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier ein Gutachter beauftragt. Der betroffene Streckenabschnitt ist seit etwa 08:00 Uhr vollgesperrt. Die Sperrung dürfte noch bis zum Nachmittag andauern. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bleialf und Winterspelt, das DRK mit Rettungskräften und einem Notfallnachsorgeteam, die Straßenmeisterei Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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