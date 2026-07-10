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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung und Nötigung

Wittlich (ots)

Am 09.07.2026 gegen 18:13 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrradfahrer die Trierer Straße in Wittlich.

Hier wurde er, nach eigenen Angaben, durch den Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens, eines schwarzen Audi genötigt und abgedrängt.

Der Radfahrer schätzte das Überholen mit einem geringen Abstand als gefährlich ein und musste aus seiner Sicht eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

Der Radfahrer versuchte im weiteren Verlauf an einer Lichtzeichenanlage den Fahrzeugführer zur Rede zu stellen, was nicht gelang.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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