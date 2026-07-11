Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in der Innenstadt

Wittlich (ots)

Am 11.07.2026 gegen 02:10 Uhr wurde eine randalierende Person in der Wittlicher Innenstadt gemeldet.

Durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich konnte die Person schnell festgestellt werden.

Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus der VG Bernkastel-Kues, welcher aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen eine Fensterscheibe beschädigt hatte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell