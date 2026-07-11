PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in der Innenstadt

Wittlich (ots)

Am 11.07.2026 gegen 02:10 Uhr wurde eine randalierende Person in der Wittlicher Innenstadt gemeldet.

Durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich konnte die Person schnell festgestellt werden.

Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus der VG Bernkastel-Kues, welcher aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen eine Fensterscheibe beschädigt hatte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 10:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 10.07.2026 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 73-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Zell mit ihrem Personenkraftwagen die Maximinstraße in Wittlich. Hier kam sie aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen. Die 73-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 10:58

    POL-PDWIL: Pressefolgemeldung zum Verkehrsunfall auf der L1 bei Großlangenfeld

    Großlangenfeld (ots) - Am 10.07.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Großlangenfeld in Fahrtrichtung Bleialf zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein PKW mit einem entgegenkommenden LKW. Die PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Prüm, die sich alleine in ihrem Wagen befand, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden Insassen des LKW ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:58

    POL-PDWIL: Diebstahl von Damen-Pedelec

    Gerolstein (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 8. Juli 2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 9. Juli 2026, 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Gerolstein, Aloys-Schneider-Straße, ein Pedelec entwendet. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt an einer Straßenlaterne befestigt. Es handelt sich um ein weißes Damen-Pedelec, 28 Zoll. Die Polizeiwache Gerolstein bittet Zeugen um Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren