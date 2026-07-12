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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Diebstahl aus Wohnung

Wittlich (ots)

Am 11.07.2026 gegen 15:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Mann nach Klingeln an einer Hauseingangstüre, welche durch die Geschädigte in der Kurfürstenstraße in Wittlich geöffnet wurde, unvermittelt in das Innere des Anwesens.

Dort angekommen, durchsuchte er die Wohnung, offenbar nach Wertgegenständen.

Die Bewohnerin rief um Hilfe, was den jungen Mann veranlasste, sich fluchtartig zu entfernen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, dunkle Haare mit kleinen Zöpfen, sehr schlank, weißes T-Shirt, kurze Hose.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Eine umgehend durchgeführte Fahndung nach der beschriebenen Person verlief zunächst negativ.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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