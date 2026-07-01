Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Seniorin von Betrügern bestohlen - Kripo sucht Hinweise

Kempen (ots)

Eine Seniorin aus Kempen wurde am Dienstag von einem Betrüger bestohlen. Die Frau erhielt gegen 14:15 Uhr einen Anruf von ihrem angeblichen Sohn. Dieser gab an, im Krankenhaus zu liegen, weil er an einem Virus erkrankt sei. Für seine Behandlung benötige er nun Bargeld und Wertgegenstände. Die Seniorin glaubte dem Anrufer. Gemeinsam vereinbarten sie, dass ein vermeintlicher Mitarbeiter des Krankenhauses das Geld und den Schmuck abholen werde. Kurze Zeit nach dem Telefonat klingelte es an der Haustür der Seniorin in der Margeritenstraße in Kempen. Wie vereinbart übergab sie dem Mann Bargeld und Schmuck. Der Tatverdächtige wird als etwa 155 bis 168 Zentimeter groß, circa 45 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er trug eine beige Cap, eine beige Hose sowie einen beigen Rucksack. Haben Sie Hinweise auf den unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei warnt: Geben Sie niemals private Informationen am Telefon preis. Legen Sie im Zweifel auf und kontaktieren Sie die Person, die Sie angeblich angerufen hat, über eine Ihnen bekannte Telefonnummer. Übergeben Sie außerdem niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Bleiben Sie stets misstrauisch und verständigen Sie im Zweifel die Polizei unter der Notrufnummer 110. /jk (522)

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