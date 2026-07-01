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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Abgebrannte Mülltonnen an der Grundschule

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Dienstag- und am Mittwochmorgen sind jeweils beschädigte Mülltonnen in der Nähe der Gemeinschaftsgrundschule in Amern gefunden worden. Am Dienstagmorgen entdeckten Mitarbeitende eine völlig verbrannte Tonne auf einem Gehweg zwischen Schule und Kockskamp. Am Mittwochmorgen fand der Hausmeister eine noch leicht warme, vor sich hin kokelnde Tonne, die er mit einem Eimer Wasser selbst löschen konnte. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen einer möglichen Sachbeschädigung, da nicht auszuschließen ist, dass jemand die Tonnen angezündet oder es zumindest versucht hat. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (520)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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