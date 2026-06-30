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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfallflucht - Angefahrene Joggerin in Zwischenzeit außer Lebensgefahr

Willich (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 19-jährigen Rollerfahrer aus Willich und einer 17-jährigen Joggerin aus Mönchengladbach auf dem Mutschenweg in Willich. Der 19-jährige Rollerfahrer aus Willich und die 17-jährige Joggerin aus Mönchengladbach waren beide auf dem Mutschenweg in Richtung Niersweg unterwegs. Auf Höhe des Weidenwegs kam es zum Unfall, bei dem beide stürzten. Der Rollerfahrer stand auf und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Notarzt stufte die Verletzungen der Mönchengladbacherin zunächst als lebensbedrohlich ein. Im Krankenhaus wurde die Lebensgefahr jedoch wieder revidiert. Das Mädchen ist dennoch schwer verletzt. Der 19-Jährige stellte sich im weiteren Verlauf schließlich selbst der Polizei. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Mutschenweg bis 20:30 Uhr gesperrt. /jk (517)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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