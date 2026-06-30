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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Gab es einen Unfall oder nicht - das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen sowie eine mögliche Geschädigte

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Gegen 12.50 Uhr am Montag ist es in einem Bus der Linie 074 in Waldniel am Schulzentrum zu einem Vorfall gekommen, der möglicherweise ein Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats liegen noch nicht genug Informationen vor, um das abschließend zu bewerten. Am Schulzentrum stieg eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in den Bus ein. Dann soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und den Schulkindern gekommen sein, weil die Kinder und Jugendlichen mehrfach den Halteknopf gedrückt haben sollen. Teil der Fragestellung ist, ob der Busfahrer kurz darauf gebremst hat. Jedenfalls soll ein Mädchen an der Lippe geblutet haben. Eine Zeugin beschreibt das Mädchen als etwa 15 bis 16 Jahre alt, blonde kurze Haare, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Shorts und mit einem Piercing an der Lippe. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, um die Situation zu klären, war das Mädchen nicht mehr im Bus. Um ein klares Bild von dem Vorfall zu erhalten, bittet die Polizei, dass sich Zeuginnen und Zeugen, die die Situation im Bus mitbekommen haben - beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte - sowie unbedingt auch das Mädchen mit dem Piercing an der Lippe und ihre Eltern unter der Rufnummer 02162/377-0 melden, um zur Aufklärung beizutragen. /hei (516)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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