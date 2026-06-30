POL-VIE: Viersen: Brennende Mülltonne in der Fußgängerzone

Tönisvorst (ots) - Im Rahmen einer Geburtstagsfeier in einer Unterkunft für Saisonarbeitskräfte in Tönisvorst soll es am Samstagabend, 27.06.2026, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 40-jährigen Mann gekommen sein. Nachdem es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei, habe sich der 21-Jährige zunächst von der Feier entfernt, um eine ...

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