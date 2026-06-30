POL-VIE: Viersen: Brennende Mülltonne in der Fußgängerzone
Viersen (ots)
Gegen 2.40 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag haben mehrere Zeugen Knallgeräusche auf der Viersener Fußgängerzone gehört. Als sie nachschauen gingen, bemerkten sie eine brennende gelbe Mülltonne und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und sucht mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen, weil nicht auszuschließen ist, dass die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (514)
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