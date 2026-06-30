Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Streitigkeit bei Geburtstagsfeier - Zeuge leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Im Rahmen einer Geburtstagsfeier in einer Unterkunft für Saisonarbeitskräfte in Tönisvorst soll es am Samstagabend, 27.06.2026, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 40-jährigen Mann gekommen sein. Nachdem es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei, habe sich der 21-Jährige zunächst von der Feier entfernt, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Später sei er jedoch zur Unterkunft zurückgekehrt, wo der Streit erneut aufgeflammt sei und nun der 40-Jährige die Örtlichkeit habe verlassen wollen. Der mutmaßlich alkoholisierte 21-Jährige habe sich dennoch nicht beruhigen lassen und ein Messer aus einer Fahrradtasche entnommen, mit dem er dem 40-Jährigen gefolgt sei. Zwei Zeugen hätten ihn zu Boden bringen können, wobei einer der beiden Zeugen eine leichte Schnittverletzung erlitten habe. Als das erste Streifenteam eintraf, war die Situation beruhigt. Das Messer, das eine Zeugin außer Reichweite geworfen haben soll, wurde von einem Polizeihund in einem Feld gefunden. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. /rb (512)

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