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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebe stehlen Kupferkabel- Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Freitag der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände auf der Metallstraße in Dülken. Hier stahlen sie etwa 100 kg Kupferkabel. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162-377-0. /wg (509)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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