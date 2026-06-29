POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebe stehlen Kupferkabel- Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige
Viersen-Dülken (ots)
In der Nacht zu Freitag der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände auf der Metallstraße in Dülken. Hier stahlen sie etwa 100 kg Kupferkabel. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162-377-0. /wg (509)
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