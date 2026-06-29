POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebe stehlen Kupferkabel- Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige

Tönisvorst (ots) - Am vergangenen Freitag wurde eine Frau aus Tönisvorst auf der Corneliusstraße Opfer eines Trickbetrugs. Gegen 13:45 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Krefeld aus. Mit dem Vorwand, den Zählerstand im Badezimmer abzulesen, ließ die Bewohnerin die beiden Männer herein. Einer der beiden ...

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