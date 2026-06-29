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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Hinweise an die Polizei

Tönisvorst (ots)

Am vergangenen Freitag wurde eine Frau aus Tönisvorst auf der Corneliusstraße Opfer eines Trickbetrugs. Gegen 13:45 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Krefeld aus. Mit dem Vorwand, den Zählerstand im Badezimmer abzulesen, ließ die Bewohnerin die beiden Männer herein. Einer der beiden lenkte die Frau ab. In dieser Zeit suchte der andere in einem Badezimmer nach Schmuck. Erst als die beiden Betrüger die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass ihr einiges an Schmuck fehlte. Haben Sie Hinweise zu zwei unbekannten Männern, die sich um den Zeitraum des Trickdiebstahls auf der Corneliusstraße aufgehalten haben? Melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (508)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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