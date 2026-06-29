POL-VIE: Viersen: 23-jährige Frau nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Viersen (ots) - Am Freitag ist ein 75-jähriger Viersener Opfer eines Diebstahls geworden. Ihm wurde ein vierstelliger Geldbetrag entwendet. Der Mann hatte am Vormittag diesen Betrag bei einem Geldinstitut am Remigiusplatz abgehoben und war dann in der Stadt unterwegs. Um etwa 13.15 Uhr setzte er sich auf eine Bank am Remigiusplatz, weil er dort auf sein Taxi wartete. ...

mehr