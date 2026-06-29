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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 23-jährige Frau nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Viersen (ots)

Eine 23-jährige Frau kam am 27.06.2026 gegen 17:30 Uhr mit ihrem E-Scooter zu Fall. Zu dem Zeitpunkt befand sich die 23-jährige Viersenerin mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Bodelschwinghstraße in Viersen-Dülken. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Frau ohne Beteiligung anderer. Die konkrete Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Viersenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. /rb (507)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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