POL-VIE: Viersen: 23-jährige Frau nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt
Viersen (ots)
Eine 23-jährige Frau kam am 27.06.2026 gegen 17:30 Uhr mit ihrem E-Scooter zu Fall. Zu dem Zeitpunkt befand sich die 23-jährige Viersenerin mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Bodelschwinghstraße in Viersen-Dülken. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Frau ohne Beteiligung anderer. Die konkrete Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Viersenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. /rb (507)
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