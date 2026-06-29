Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 75-Jähriger dreist bestohlen - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Freitag ist ein 75-jähriger Viersener Opfer eines Diebstahls geworden. Ihm wurde ein vierstelliger Geldbetrag entwendet. Der Mann hatte am Vormittag diesen Betrag bei einem Geldinstitut am Remigiusplatz abgehoben und war dann in der Stadt unterwegs. Um etwa 13.15 Uhr setzte er sich auf eine Bank am Remigiusplatz, weil er dort auf sein Taxi wartete. Das Geld war gemeinsam mit einem Seniorenhandy in einer blauen Tasche, die er neben sich legte. Ein Mann näherte sich ihm von hinten, nahm die Tasche an sich und flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Den Mann beschreibt der 75-Jährige so: 30 bis 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle lange Hose und ein dunkles T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf den Tatverdächtigen sowie auf den möglichen Verbleib der blauen Tasche und des Seniorenhandys. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie zur Aufklärung beitragen können. /hei (505)

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