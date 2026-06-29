PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 75-Jähriger dreist bestohlen - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Freitag ist ein 75-jähriger Viersener Opfer eines Diebstahls geworden. Ihm wurde ein vierstelliger Geldbetrag entwendet. Der Mann hatte am Vormittag diesen Betrag bei einem Geldinstitut am Remigiusplatz abgehoben und war dann in der Stadt unterwegs. Um etwa 13.15 Uhr setzte er sich auf eine Bank am Remigiusplatz, weil er dort auf sein Taxi wartete. Das Geld war gemeinsam mit einem Seniorenhandy in einer blauen Tasche, die er neben sich legte. Ein Mann näherte sich ihm von hinten, nahm die Tasche an sich und flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Den Mann beschreibt der 75-Jährige so: 30 bis 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle lange Hose und ein dunkles T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf den Tatverdächtigen sowie auf den möglichen Verbleib der blauen Tasche und des Seniorenhandys. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie zur Aufklärung beitragen können. /hei (505)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 16:07

    POL-VIE: Viersen: Brennende Mülltonne - haben Sie etwas gesehen?

    Viersen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat an der Gartenstraße in Viersen eine gelbe Mülltonne gebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr einen Feuerschein bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass die Flammen nicht auf ein Gebäude übergreifen konnten. Das Kriminalkommissariat 1 hat die ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 21:28

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

    Viersen (ots) - Am Samstag befährt gegen 14:10 Uhr eine 56jährige Pkw-Fahrerin aus Viersen den Rohrbuschweg in Viersen-Dülken. Beim Abbiegen auf die Brabanter Straße nach links in Richtung Venloer Straße, übersieht sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 29jährigen Motorradfahrer aus Krefeld, der die Brabanter Straße in Richtung Viersen-Süchteln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren