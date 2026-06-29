Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brennende Mülltonne - haben Sie etwas gesehen?

Viersen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat an der Gartenstraße in Viersen eine gelbe Mülltonne gebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr einen Feuerschein bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass die Flammen nicht auf ein Gebäude übergreifen konnten. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass jemand die Tonne vorsätzlich angezündet hat, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Hinweise. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Gartenstraße in Viersen verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (504)

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