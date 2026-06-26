PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: Audi gestohlen - Haben Sie Hinweise?

POL-VIE: Willich-Wekeln: Audi gestohlen - Haben Sie Hinweise?
  • Bild-Infos
  • Download

Willich-Wekeln (ots)

Zwischen Donnerstag, 21:15 Uhr und Freitag, 08:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines hochwertigen Audis. Es handelt sich um einen grauen Audi RS Q8 aus dem Jahr 2025 mit dem amtlichen Kennzeichen D SK 1425. Falls Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (500)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren