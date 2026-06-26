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POL-VIE: Willich-Wekeln: Audi gestohlen - Haben Sie Hinweise?

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Willich-Wekeln (ots)

Zwischen Donnerstag, 21:15 Uhr und Freitag, 08:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines hochwertigen Audis. Es handelt sich um einen grauen Audi RS Q8 aus dem Jahr 2025 mit dem amtlichen Kennzeichen D SK 1425. Falls Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (500)

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