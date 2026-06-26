Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brennender Mülleimer in der Fußgängerzone - möglicher Tatverdächtiger angetroffen

Viersen (ots)

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Donnerstaq auf Freitag hat ein Mann einen Mülleimer in der Fußgängerzone angezündet. Mit Unterstützung durch eine Anwohnerin konnte das hinzugerufene Streifenteam den dort fest verbauten Mülleimer löschen. Es entstand Sachschaden. Nach einer Zeugenaussage konnten die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe einen 39-Jährigen antreffen, der tatverdächtig ist. Da der Verdacht bestand, dass der Mann alkoholisiert sein könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (499)

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