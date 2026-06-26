Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Polizei sucht Hinweise nach Schlägerei - Keine Menschen angetroffen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:40 Uhr meldete man der Polizei eine Schlägerei mit circa 15 Personen im Ingenhovenpark in Lobberich. Eine Zeugin beobachtete, wie ein unbekannter Mann von mehreren Personen umstellt und nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung körperlich angegangen wurde. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, konnte keine Person mehr angetroffen werden. Aufgrund von Blutspuren kann nicht ausgeschlossen werden, dass mindestens eine Person verletzt wurde. Haben Sie Hinweise zu dem Geschädigten oder zu den Angreifern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (498)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell