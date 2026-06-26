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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht zu Freitag war ein 19-jähriger Brüggener gegen 3:30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße "Am Kamp" unterwegs. Vermutlich geriet er mit dem Rad auf den Gehweg, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei wurde er verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da Zeugen angaben, dass der junge Mann am Abend Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (496)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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