Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Bäume und Gartenzaun brennen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am späten Donnerstagabend haben aufmerksame Zeugen einen Brand in einem Garten am Ginsterweg in Vorst bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Zeugen hatten gemeinsam in einem benachbarten Garten das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft geschaut, als sie in der Schlussphase gegen 23.50 Uhr bemerkten, dass ein Baum in dem Garten am Ginsterweg brannte. Nach den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass ein Teil des Gartenzauns sowie abgelegte Äste und Grünschnitt komplett verbrannt sowie zwei Bäume schwer beschädigt waren. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und kann aktuell nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich angesteckt wurde. Deshalb bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Hinweise. Wer war vielleicht schon vor Ende des Fußballspiels im Bereich Kniebelerstraße/Ginsterweg unterwegs und hat dabei verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (494)

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