POL-VIE: Viersen/Krefeld: Suche nach vermisster Jugendlicher mit Hubschrauber
Viersen/Krefeld (ots)
14-Jährige wohlbehalten angetroffen
Am Mittwochnachmittag meldeten Verwandte eine 14-jährige Schülerin aus Tönisvorst als vermisst. Die Polizei suchte die Jugendliche zunächst mit zahlreichen Streifenwagen und einem Helikopter. Ermittlungen ergaben, dass sie sich möglicherweise im Raum Krefeld aufhält. Daraufhin suchten mehrere Polizeiteams aus Viersen und Krefeld gemeinsam nach ihr. Gegen 16:15 Uhr wurde die Jugendliche augenscheinlich unverletzt im Bereich des Kapuzinerbergs angetroffen. /wg (490)
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