POL-VIE: Viersen/Krefeld: Suche nach vermisster Jugendlicher mit Hubschrauber

Kreis Viersen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Viersen bietet in Kooperation mit der VHS des Kreises Viersen am Freitag, 24. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr ein kostenloses Fahrradtraining für Kinder mit Down-Syndrom an. Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte in Niederkrüchten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder bereits Fahrrad fahren können und ...

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