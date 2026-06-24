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POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Dodge Durango gestohlen - Hinweise gesucht

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Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zum Diebstahl eines Dodge Durango von einem Parkplatz in der Poststraße in Kaldenkirchen. Es handelt sich um einen schwarzen Dodge Durango aus dem Jahr 2022 mit dem amtlichen Kennzeichen KK PL 75. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (490)

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