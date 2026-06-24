PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Dodge Durango gestohlen - Hinweise gesucht

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Dodge Durango gestohlen - Hinweise gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zum Diebstahl eines Dodge Durango von einem Parkplatz in der Poststraße in Kaldenkirchen. Es handelt sich um einen schwarzen Dodge Durango aus dem Jahr 2022 mit dem amtlichen Kennzeichen KK PL 75. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (490)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 12:40

    POL-VIE: Kreis Viersen: Fahrradtraining für Kinder mit Down-Syndrom

    Kreis Viersen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Viersen bietet in Kooperation mit der VHS des Kreises Viersen am Freitag, 24. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr ein kostenloses Fahrradtraining für Kinder mit Down-Syndrom an. Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte in Niederkrüchten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder bereits Fahrrad fahren können und ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:38

    POL-VIE: Willich: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei "Dooring" Unfall leicht verletzt

    Willich (ots) - Polizei gibt Präventionstipp Am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr wurde eine E-Scooter-Fahrerin bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Bahnstraße in Willich leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger Autofahrer aus Willich sein Fahrzeug am Straßenrand in Richtung Ortskern geparkt. Als eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:36

    POL-VIE: Nettetal: Fenster aufgebrochen - Polizei sucht nach Hinweisen

    Nettetal (ots) - Am 23.06.2026 wurde gegen 03:00 Uhr in eine Firma auf der Straße "Wevelinghoven" in Nettetal eingebrochen. Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innenraum der Firma. In dem hinter dem Fenster befindlichen Büroraum wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Was genau gestohlen wurde ist bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren