Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Fenster aufgebrochen - Polizei sucht nach Hinweisen

Nettetal (ots)

Am 23.06.2026 wurde gegen 03:00 Uhr in eine Firma auf der Straße "Wevelinghoven" in Nettetal eingebrochen. Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innenraum der Firma. In dem hinter dem Fenster befindlichen Büroraum wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Was genau gestohlen wurde ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu der Tat. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. rb (487)

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