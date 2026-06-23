Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: E-Scooter-Fahrerin fährt über rote Ampel und wird bei Unfall verletzt

Viersen (ots)

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Viersen leicht verletzt worden. Die junge Viersenerin war auf dem Geh- und Radweg des Willy-Brant-Rings aus Richtung Körnerstraße kommend in Richtung Petersstraße unterwegs. Ein 64-jähriger Viersener fuhr mit seinem Auto auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Körnerstraße. Er wollte nach rechts in den Hoserkirchweg einbiegen. Weil er sah, dass an der Fußgänger- und Radfahrerfurt am Hoserkirchweg eine Mutter mit ihren Kindern stand, um den Hoserkirchweg zu Fuß in Richtung Körnerstraße zu überqueren, hielt er kurz an, um festzustellen, ob sie die Straße betreten würden. Das taten sie nicht, denn die Fußgängerampel zeigte für sie bereits rot. Als der Autofahrer sicher war, dass sie nicht gehen würden, fuhr er wieder an. In der Zeit war aber die E-Scooter-Fahrerin aus der Gegenrichtung herangekommen. Sie deutete nach eigenen Angaben das Verhalten des Autofahrers falsch - ihr sei das Rotlicht bewusst gewesen, sie habe aber gedacht, der Autofahrer würde sie trotzdem fahren lassen, deshalb sei sie trotz der roten Ampel weitergefahren. Erschwerend kommt für die 17-Jährige - oder genauer gesagt: ihre Eltern - hinzu, dass der Versicherungsschutz des E-Scooters abgelaufen war. Er hatte noch das grüne 2025-er Kennzeichen, das immer nur bis zum 28. Februar des Folgejahres gilt. Damit bekommt nicht nur die junge Frau eine Anzeige als Unfallverursacherin und wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz, sondern auch die Mutter als Halterin des E-Scooters, weil sie den Versicherungsschutz nicht am 1. März erneuert und trotzdem zugelassen hat, dass sich ihre Tochter mit dem Scooter in den Straßenverkehr begibt. /hei (484)

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