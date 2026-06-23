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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen - ein Mann leicht verletzt

Kempen (ots)

Gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen ist es auf dem Kempener Außenring durch einen Fehler beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß gekommen, be idem ein Mann leicht verletzt wurde. Die Straße war länger gesperrt, da sie nach dem Wegräumen der Unfallautos gereinigt werden musste. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein 26-jähriger Kempener war mit seinem Kleintransporter auf dem Außenring in Richtung Oedt unterwegs und wollte nach links in die Oedter Straße abbiegen. Ihm entgegen kam ein 35-jähriger Viersener mit seinem Auto. Er wollte geradeaus auf dem Außenring weiter in Richtung Kempen fahren. Weil der Abbiegende ihn nicht wahrnahm, kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 35-Jährige leicht verletzt wurde. /hei (483)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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