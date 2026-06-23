Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Sturz mit manipuliertem Pedelec - schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am späten Montagnachmittag ist ein Mann mit seinem Pedelec auf der Hindenburgstraße zwischen Süchteln und Dülken, auf Höhe der Mülldeponie, gestürzt und hat sich eine schwere Verletzung zugezogen.

Der 27-jährige Viersener war gegen 18 Uhr mit seinem Pedelec auffällig schnell von Süchteln in Richtung Dülken unterwegs. Dazu benutzte er nicht den Radweg, sondern die Straße. Auf Höhe der Mülldeponie wollte er von der Straße auf den Radweg wechseln, blieb dabei am Bordstein hängen und stürzte. Er räumte gegenüber dem Streifenteam ein, dass er mit etwa 40 bis 50 Stundenkilometern gefahren sei. Er habe das Pedelec, das ursprünglich bis zu 20 km/h schnell gewesen sei, "schneller gemacht".

Dazu, wie man das macht, habe er künstliche Intelligenz zu Rate gezogen. Was die KI ihm wahrscheinlich mangels gezielter Nachfrage vorenthalten hat, ist, welchen Ärger das nach sich ziehen kann. Es gibt Pedelecs, die bis zu 45 km/h schnell sind. Ganz legal. Man nennt sie S-Pedelecs. Und der entscheidende Unterschied zu den anderen Pedelecs ist, dass man dafür eine Versicherung, ein Kennzeichen und einen Führerschein braucht.

All das hatte der junge Mann nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Fahrzeug ist nun erstmal sichergestellt. Und außer den Schmerzen muss der Viersener nun auch die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens ohne Versicherungsschutz ertragen. Das zeigt: Man sollte sich nie alleine auf künstliche Intelligenz verlassen. /hei (480)

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