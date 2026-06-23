Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zeuge erwischt Diebe an Wohnwagen und ruft die Polizei

Kempen (ots)

Ein Mann, der zufällig in der Straße "Am Stadtgarten" vorbeikam, reagierte genau richtig. Der 35-jährige Mann aus Kempen bemerkte gegen kurz nach vier Uhr am Dienstagmorgen zwei dunkel gekleidete Männer mit Taschenlampen an einem dort geparkten Wohnmobil. Da ihm das sehr verdächtig vorkam, informierte er die Polizei. In der Zwischenzeit hatten die beiden Unbekannten den Zeugen jedoch schon gesehen und waren daraufhin in Richtung "An Peschbenden" geflohen. Eine Nahbereichsfahndung nach den beiden verlief erfolglos. Die Männer trugen schwarze Schuhe, kurze Hosen und T-Shirts. Einer trug eine schwarze Cap, der andere hatte dunkle kurze Haare. Beide waren zwischen 20 und 30 Jahre alt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (479)

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