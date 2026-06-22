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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Mönchengladbach: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Nach Streitgeschehen in Kaldenkirchen - Frau tödlich verletzt

Nettetal/Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen, 22. Juni 2026, wurden Einsatzkräfte der Polizei Viersen sowie Rettungskräfte gegen 7.20 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kaldenkirchen gerufen. Nach Zeugenangaben soll es zu einem Streit zwischen drei Personen gekommen sein, im Rahmen dessen ein 25-jähriger Mann ein Messer gegenüber einem 44-jährigen Mann und dessen 40-jähriger Lebensgefährtin eingesetzt haben soll.

Der Mann (44) wurde mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Frau (40) wurde mit Stichverletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Der 25-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

Alle Beteiligten sind rumänische Staatsbürger. Sie waren zum Tatzeitpunkt als Erntehelfer in dem Betrieb eingesetzt und dort untergebracht. Das Tatgeschehen ereignete sich in einer Wohnunterkunft.

Hintergrund und Ablauf des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Mönchengladbach aufgenommen hat. Hierzu richtete sie eine Mordkommission in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Krefeld ein. Die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts dauern derzeit an. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle Telefon: 02161 29-10222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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