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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rollerfahrer bei Fahndung gestellt - Blutprobe

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag informierten gegen 00:30 Uhr aufmerksame Zeugen die Polizei, da ein Roller mit ausgeschaltetem Licht durch Viersen fuhr. Ein Streifenteam fand den Roller samt Fahrer am Bahnhofsvorplatz. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen erblickte, flüchtete er durch die Innenstadt und missachtete dabei unter anderem eine rote Ampel. Auf der Goethestraße fand ein anderes Streifenteam den Roller; der Fahrer war zu Fuß geflüchtet. Kurze Zeit später stellte ein Streifenteam in der Viersener Innenstadt einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung des Fahrers passte. Bei sich hatte er den Schlüssel des Rollers. Da der 17-jährige Viersener alkoholisiert war, wurde er mit zur Wache genommen. Dort leistete er bei der Entnahme der Blutprobe Widerstand. Die Einsatzkräfte stellten den Roller sicher. Der Viersener muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (474)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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