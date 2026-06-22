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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Alkoholfahrt endet mit sichergestelltem Führerschein

Brüggen (ots)

Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend hat ein aufmerksamer Zeuge dafür gesorgt, dass ein Mann, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, nicht mehr weiterfahren durfte. Der Zeuge war auf der B221 in Richtung Kaldenkirchen unterwegs gewesen. Als er an der Ampel auf der Kreuzung mit der Klosterstraße anhalten musste, sah er im Wagen auf der Linksabbiegerspur neben sich, wie Fahrer und Beifahrerin heftig stritten. Er fuhr zunächst weiter, sah dann aber, dass die Beifahrerin das Auto verlassen hatte und zu Fuß in Richtung Klosterstraße ging. Weil er sich Sorgen machte, wendete er und bog ebenfalls in die Klosterstraße ein. Dort fuhr der 33-Jährige aus Brüggen in Schlangenlinien und hielt dann im Grünstreifen vor der dortigen Tankstelle an. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung fand Anzeichen für Alkoholkonsum - ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Blutproben zur exakten Bestimmung befinden sich noch in der Auswertung. Sein Führerschein wurde sichergestellt, er musste den Heimweg von der Wache aus zu Fuß antreten. /hei (473)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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